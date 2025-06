Choc all’ospedale di Piacenza feto trovato in un cestino

Una scoperta sconvolgente scuote l’ospedale di Piacenza: un feto è stato rinvenuto in un cestino del pronto soccorso, lasciando tutti sgomenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per le indagini. Un episodio che solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla delicatezza di temi ancora troppo spesso nascosti. La vicenda si sta sviluppando, e i dettagli emergenti potrebbero avere vasto eco a livello nazionale.

Choc all'ospedale di Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino del pronto soccorso. Sul posto, i carabinieri.

