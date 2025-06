Choc a Igea | è morto Monticelli Addio al gestore del Blumen

La scomparsa di Nicola Monticelli, affettuosamente chiamato Nico, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Igea Marina. Gestore del celebre Blumen, Nico non era solo un punto di riferimento gastronomico, ma un vero cuore pulsante del quartiere, capace di unire persone con la sua bontà, riservatezza e generosità. La sua perdita rappresenta un dolore collettivo, ma il suo spirito vivrà sempre nelle vite che ha toccato e nei ricordi condivisi.

È morto a soli 45 anni Nicola Monticelli, per tutti semplicemente Nico, gestore del Blumen, storico bar-ristorantino al cuore di Igea Marina. Una notizia che ha scosso un’intera comunità, perché Nico non era solo un commerciante, era un punto fermo. "Un uomo buono, riservato e generoso –. raccontano gli amici –. Ha saputo fare del suo locale un crocevia di vite, emozioni, tradizioni". Il Blumen sorge tra la piazza della chiesa e via Ennio, quello che a Igea Marina è considerato il vero centro. Lì, Nico accoglieva tutti: "gli anziani col grappino e le carte, i ragazzi col cuore bianconero del Cesena, i passanti in cerca di un caffè e una parola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it