Chivu Inter svelato il nuovo schema | svolta drastica giocatori d’accordo

La nuova era dell'Inter di Cristian Chivu si apre con una svolta strategica che promette di rivoluzionare il modo di concepire la difesa. Un cambio radicale sulle palle inattive e l’adozione di un sistema a zona sono solo alcune delle innovazioni che segnano la differenza rispetto al passato. I giocatori, uniti dall'accordo e dalla volontà di migliorarsi, sono pronti a scrivere un capitolo decisamente nuovo. La sfida è aperta: come risponderanno gli avversari?

Chivu Inter, svelato il nuovo schema del neo tecnico nerazzurro, svolta drastica in difesa con i giocatori d’accordo nel tentativo. Tra le novità portate da Cristian Chivu nella sua Inter, una delle più evidenti è il cambio radicale sulle palle inattive difensive. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, contro il Monterrey i meneghini hanno abbandonato la classica marcatura a uomo in favore di una difesa a zona, scelta studiata e condivisa tra staff e giocatori. «Abbiamo concordato un cambiamento», ha spiegato lo stesso Chivu. Tutti i difensori si sono schierati a zona, con una sola eccezione: Sergio Ramos, affidato a Acerbi con marcatura individuale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, svelato il nuovo schema: svolta drastica, giocatori d’accordo

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l'Inter, quindi…»

