Chivu Inter ora cambia tutto | nuovi moduli e strategie! Ecco come giocheranno i nerazzurri 

L’Inter di Cristian Chivu sta attraversando una rivoluzione tattica, pronta a sorprenderci con nuovi moduli e strategie innovative. Dopo un debutto ricco di aspettative e alcune imprevedibili scelte, i nerazzurri si apprestano a cambiare volto, abbandonando la rigidità del passato per abbracciare un calcio più dinamico e imprevedibile. Ma come giocheranno esattamente? Scopriamolo insieme, perché il futuro è già alle porte.

Chivu Inter, ora il tecnico è pronto a cambiare pelle, ecco i nuovi moduli e le strategie, vediamo come giocheranno i nerazzurri. L' Inter di Cristian Chivu è ancora in costruzione, ma la direzione è chiara: addio alla rigidità tattica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno ha scelto la via del rischio, introducendo novità radicali fin dal debutto contro il Monterrey. Il pareggio per 1-1 non racconta tutto: al di là del risultato, l'Inter ha mostrato i primi segnali di trasformazione. Il tradizionale 3-5-2, ereditato da Simone Inzaghi, è ormai solo un punto di partenza. Durante la partita del Rose Bowl, Chivu ha modificato il sistema due volte: prima con un 3-4-1-2, poi con un 3-4-2-1, entrambi pensati per affrontare un avversario chiuso e basso.