Chiuso il Lungotevere Flaminio per incidente tra furgone e scooter | morta una 22enne

Il Lungotevere Flaminio di Roma si trasforma in scena di un dramma: la tragica morte di una giovane di 22 anni, vittima di un incidente tra scooter e furgone. La strada rimane chiusa nel tratto tra Ponte Duca D'Aosta e Piazza Gentile da Fabriano, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla vicenda. Restate con noi per aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Il Lungotevere Flaminio a Roma è chiuso tra Ponte Duca D'Aosta a Piazza Gentile da Fabriano in direzione della piazza per un incidente stradale. Una 22enne è morta in uno scontro tra scooter e furgone, ferito il conducente del veicolo a due ruote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiuso - lungotevere - flaminio - incidente

INCIDENTE MORTALE TRA AUTO E BICI AL FORO ITALICO, IN CORSO LE INDAGINI DELLA POLIZIA LOCALE È successo questa notte su Lungotevere altezza Foro Italico, poco dopo Ponte Milvio. Una Mini Cooper si è scontrata con una bicicletta guidata Vai su Facebook

Chiuso il Lungotevere Flaminio per incidente tra furgone e scooter: morta una 22enne; Roma, incidente sul lungotevere Flaminio: morta ragazza di 22 anni, schianto tra minivan contro uno scooter; Incidente stradale mortale su Lungotevere Flaminio, muore ragazza di 22 anni che viaggiava su scooter.

Chiuso il Lungotevere Flaminio per incidente tra furgone e scooter: morta una 22enne - Il Lungotevere Flaminio a Roma è chiuso tra Ponte Duca D'Aosta a Piazza Gentile da Fabriano in direzione della piazza per un incidente stradale ... Secondo fanpage.it

Roma, incidente sul lungotevere Flaminio: morta ragazza di 22 anni, schianto tra minivan contro uno scooter - max, sul quale era in sella insieme a un 23enne, si è scontrato con un ... Secondo msn.com