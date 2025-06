Chiudono i caselli di Cassino e Ceprano | ecco quando

Attenzione automobilisti: Autostrade per l'Italia annuncia la chiusura temporanea dei caselli di Cassino e Ceprano. Due notti consecutive, dal 25 al 26 giugno, i caselli di Cassino resteranno chiusi dalle 21:00 alle 06:00 sia in entrata che in uscita, per lavori di manutenzione. Ecco tutto quello che bisogna sapere per pianificare al meglio il vostro viaggio e evitare disagi.

Chiudono i caselli di Cassino e Ceprano. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia. Cassino - Due notti di chiusura per lavori in entrata che in uscita per il casello di Cassino. Si chiude nella notte, dalle ore 21:00 alle ore 06:00, tra il 25 e 26 giugno sia in entrata che in uscita.

