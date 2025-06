Chiudere Camp Darby | Potere al Popolo rilancia contro la base militare statunitense

Oggi, davanti alla base militare di Camp Darby, Potere al Popolo si mobilita per rilanciare la lotta contro l’occupazione statunitense e promuovere un futuro di pace e sovranità. Un gesto simbolico che si inserisce nello sciopero generale dell’USB di domani e nel corteo nazionale del 21 giugno a Roma contro il vertice NATO. È il momento di far sentire la voce del popolo contro le ingerenze militari e per un’Italia libera e sovrana.

Appuntamento di fronte alla base militare americana di Camp Darby questa mattina per Potere al Popolo in vista dello sciopero generale promosso da USB per domani, 20 giugno, con a Pisa presidio in piazza Vittorio Emanuele, e del corteo nazionale del 21 giugno a Roma contro il vertice NATO.

DOMANI 19-06 H.12 CONFERENZA STAMPA A CAMP DARBY VERSO LO SCIOPERO GENERALE DEL 20 GIUGNO E LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DISARMIAMOLI DEL 21 DALLE H.14 IN PIAZZA VITTORIO A ROMA Per raggiungere insieme la conf Vai su Facebook

Chiudere Camp Darby: Potere al Popolo rilancia contro la base militare statunitense; 'Chiudere Camp Darby': Potere al Popolo rilancia contro la base militare statunitense; [PISA] NO BASI MILITARI! SI’ CASE POPOLARI, SCUOLE E OSPEDALI! GIU’ LE ARMI! SU I SALARI!.

