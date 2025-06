Chiude per oltre un mese uno svincolo autostradale verso Milano

Un importante intervento di riqualifica che migliorerà la sicurezza e il comfort di tutti gli automobilisti. La rampa di ingresso dello svincolo di Castellanza sulla A8 sarà temporaneamente chiusa per oltre un mese, a causa di lavori di aggiornamento delle barriere di sicurezza e antirumore. Con questa operazione, Autostrade per l’Italia si impegna a garantire un viaggio sempre più sicuro e confortevole. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Resterà chiusa per oltre un mese la rampa di ingresso dello svincolo di Castellanza sulla A8 in direzione Milano. La chiusura, comunicata da Autostrade per l'Italia, servirà per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e antirumore. In particolare il cantiere prevede la.

