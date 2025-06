Chiude la ex nel negozio e la prende a calci e schiaffi davanti alla figlioletta

Violenza e tensione sfiorano il limite a Viterbo, dove un uomo ha aggredito brutalmente l'ex moglie davanti alla figlioletta, scatenando un episodio di inaudita crudeltà che ha lasciato tutti sgomenti. Questa triste vicenda mette in luce quanto siano fondamentali la tutela e il rispetto, specialmente quando ci sono minori coinvolti. La speranza è che la giustizia faccia il suo corso per garantire sicurezza e serenità a chi ne ha più bisogno.

Offese, umiliazioni e violenze alla ex moglie. La donna, nel tempo, sarebbe stata presa a schiaffi e colpita con oggetti che le venivano lanciati contro. Il tutto anche davanti alla figlia minorenne. L'ultimo episodio risale a lunedì 16 giugno, a Viterbo. Stando a quanto ricostruito dalla.

