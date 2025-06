Chirurgia senologica nuove frontiere al Noa | vantaggi appurati sulle pazienti

Al Noa, un innovativo studio dell’ASL apre nuove frontiere nella chirurgia senologica, dimostrando vantaggi concreti per le pazienti anziane. Con un approccio personalizzato e tecnologie all’avanguardia, questa ricerca offre speranza e miglior qualità di vita alle donne over 80. Scopri come la medicina sta trasformando il trattamento del cancro alla mammella anche nelle età più avanzate, garantendo cure efficaci e rispettose delle esigenze di ogni paziente...

Massa, 19 giugno 2025 – E' stato presentato nei giorni scorsi, al Noa lo studio dell'Asl sulla chirurgia senologica non conservativa nel grande anziano, effettuato nell'ambito della sezione ospedaliera Oncologia chirurgica ricostruttiva della mammella Apuane diretta da Gianni Baldetti. Nello specifico, sono state selezionate sette pazienti sopra gli 80 anni, candidate a mastectomia e biopsia del linfonodo sentinella per grandi anziane. Leggi qui il canale Salute de La Nazione Le pazienti sono state sottoposte a monitoraggio dei parametri vitali, catetere venoso periferico e successivi controlli ecoguidati, che hanno permesso di confermare la corretta esecuzione dei blocchi, ovvero preparare all'intervento in anestesia loco-regionale.

