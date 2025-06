Chieti si veste di fiori per il Corpus Domini | torna l’Infiorata sul corso Marrucino

Chieti si trasforma in un meraviglioso quadro floreale per celebrare la tradizionale Infiorata del Corpus Domini, un evento che unisce arte, fede e comunità in un'armonia di colori e profumi. Dalle prime luci del mattino, il corso Marrucino e largo Valignani si riempiranno di petali e creatività, creando un’atmosfera magica. Alle ore 18, la santa messa consacrerà questa giornata di devozione e bellezza, rendendo indimenticabile questa festa cittadina.

? Queste sono le strade che attraverserà la processione del Corpus Domini domenica dopo la S.Messa delle 18 e che vi invitiamo ad addobbare con i fiori ? Chiesa degli Angeli Custodi Via San Giustino Via Fioretta Via Onna Via Sant'Emidio Corso Duca Vai su Facebook

