A Chieti prende il via con anticipo la cantierizzazione di Piazza Garibaldi, un passo importante per la riqualificazione urbana. Da oggi, 19 giugno, l’area è parzialmente accessibile, mentre da lunedì 23 sarà totale lo stop alla sosta per consentire i lavori. Questa operazione segna una tappa fondamentale nel progetto di miglioramento della zona, promettendo un centro più vivibile e dinamico per tutti i cittadini.

Si estende con anticipo sui tempi la cantierizzazione di piazza Garibaldi a Chieti, da oggi, 19 giugno, disponibile a metĂ per rendere possibili i primi atti di insediamento del cantiere dei lavori di riqualificazione urbana previsti nella zona dall’amministrazione comunale. Lunedì 23 giugno sarĂ . 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, al via la cantierizzazione anticipata di piazza Garibaldi: da lunedì 23 giugno stop totale alla sosta

