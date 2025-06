Chiesi Global Rare Diseases | assegnate le borse di ricerca

Chiesi Global Rare Diseases, la divisione dedicata alle malattie rare del Gruppo Chiesi, annuncia con entusiasmo i vincitori delle borse di ricerca "Find For Rare". Questo importante programma, valutato da esperti indipendenti, sostiene le menti più innovative nel settore, contribuendo a migliorare la qualità di vita di chi affronta sfide uniche. Scopriamo insieme i talenti che stanno plasmando il futuro della medicina per le malattie rare.

Chiesi Global Rare Diseases, la business unit del Gruppo Chiesi creata per offrire terapie e soluzioni innovative alle persone che convivono con malattie rare, annuncia oggi i destinatari del finanziamento alla ricerca "Find For Rare". Il programma, valutato in maniera indipendente da esperti del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Chiesi Global Rare Diseases: assegnate le borse di ricerca

In questa notizia si parla di: rare - chiesi - global - diseases

In occasione della Giornata Nazionale dell'Alfa-Mannosidosi, celebrata il 15 giugno, Chiesi Italia rinnova il proprio impegno nel campo delle malattie rare, sostenendo attività ed iniziative mirate a diffondere la conoscenza su questa rara patologia genetica. Ra Vai su X

Find for rare: Chiesi Global Rare Diseases annuncia i destinatari del sostegno alla ricerca; Chiesi Global Rare Diseases: assegnate le borse di ricerca; Malattie rare, Piccinini (Chiesi Global Rare Diseases): Find for Rare sostiene ricerca in.

Chiesi global rare diseases finanzia la ricerca su fabry, alfa-mannosidosi e cistinosi con il programma find for rare - Chiesi Global Rare Diseases lancia il bando Find For Rare per finanziare con 50mila euro ricerche internazionali su malattia di Fabry, alfa- Come scrive gaeta.it

Find for rare: Chiesi Global Rare Diseases annuncia i destinatari del sostegno alla ricerca - Migliorare la gestione e l’assistenza ai pazienti, promuovendo e riconoscendo la ricerca relativa a tre malattie rare da accumulo lisosomiale: la malattia di Fabry, l’alfa- Segnala msn.com