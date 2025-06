Chiese vietate ai morti in Alta Val Seriana 20 Comuni e una sola casa funeraria

In un territorio così esteso e variegato come l’Alta Val Seriana, una questione insolita emerge: sono vietate le chiese ai morti in ben 20 comuni, lasciando un’unica casa funeraria a Fino del Monte. Un’area vasta dove, in caso di perdita, le famiglie devono affrontare distanze considerevoli per i servizi funebri. Questa realtà solleva interrogativi sulla gestione dei lutti e sulla solidarietà tra comunità. Ma cosa si cela dietro questa scelta?

Dai centri abitati lungo il Serio ai Comuni dell’Altopiano di Clusone, passando per la Val del Riso fino ad arrivare alla comunità di Scalve. Un’area vasta dove è presente una sola casa funeraria: quella realizzata non più di qualche mese fa dai Servizi Funebri Scandella a Fino del Monte. Un raggio ampio decine di chilometri, una distanza che i cittadini di molti Comuni devono percorrere in caso di perdita di un famigliare o di un amico e dell’impossibilità prima dei funerali di vegliarlo nella propria casa. È quanto stabilito da una normativa regionale del 1997 e che in questi giorni è tornata ad animare il dibattito pubblico perchè vieta di fatto di rendere omaggio ai morti nelle chiese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Chiese vietate ai morti, in Alta Val Seriana 20 Comuni e una sola casa funeraria

