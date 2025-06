Chiesanuova S’inaugura lo stadio tre giorni di festa

A Chiesanuova, tre giorni di festa stanno per esplodere, culminando con l’inaugurazione ufficiale dello stadio "Sandro Ultimi" e l’intitolazione a Don Guido Bibini. Tra eventi sportivi, street food, gonfiabili e spettacoli di magia, l’atmosfera si infiamma in un mix di passione e tradizione. Un’occasione unica per vivere momenti indimenticabili dedicati a sport, comunità e celebrazione. Non perdere questa grande festa che unisce giovani e famiglie in un abbraccio di gioia e solidarietà!

Da oggi a Chiesanuova tre giorni di festa che avranno come epilogo l’attesa inaugurazione formale dello stadio "Sandro Ultimi" e soprattutto l’intitolazione dell’impianto a Don Guido Bibini. La 6ª edizione del Memorial "Don Guido Bibini" e 3° trofeo "Leonardo Sacchi", torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Esordienti 1° anno, chiuderà ogni sera e sarà preceduto da iniziative a 360° tra street food, gonfiabili, show di magia e fluo party, mostre e tanta musica dal vivo. A partecipare al memorial sono Appignanese, Treiese, Montefano, Atletico Macerata, Montecassiano, Montemilone Pollenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. S’inaugura lo stadio, tre giorni di festa

In questa notizia si parla di: chiesanuova - stadio - giorni - festa

Chiesanuova. S’inaugura lo stadio, tre giorni di festa; Lo stadio Sandro Ultimi intitolato a Don Guido Bibini: Chiesanuova lo celebra con tre giorni di festa; Bresciasoccorso In Festa, musica e solidarietà a Chiesanuova.

Chiesanuova. S’inaugura lo stadio, tre giorni di festa - Da oggi a Chiesanuova tre giorni di festa che avranno come epilogo l’attesa inaugurazione formale dello stadio "Sandro Ultimi" ... Scrive msn.com

Morettini fa trecento. Chiesanuova, festa doppia - Nel giorno dedicato ad Alex Morettini, per le sue 300 presenze in maglia biancorossa, il Chiesanuova è tornata a vincere davanti ai propri tifosi con una prestazione di ... Da ilrestodelcarlino.it