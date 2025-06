Chiesa risponde a Gattuso ma deve tornare in Serie A | duello Milan-Napoli | Primapagina

Nel mondo del calcio, ogni comunicato può cambiare le sorti di una stagione. Gattuso sfida con determinazione, mentre Chiesa risponde presente, pronto a tornare in Serie A e a scrivere nuove pagine di successo. La sfida tra Milan e Napoli si avvicina, promettendo un duello appassionante che catturerà l’attenzione di tutti i tifosi. Restate sintonizzati: il calcio è tutto da scoprire, e questa storia sta per entrare nel vivo.

2025-06-19 12:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Gennaro Gattuso chiama, Federico Chiesa risponde presente. Durante la conferenza stampa della sua presentazione ufficiale, il nuovo ct dell’Italia ha svelato di aver telefonato a una trentina di calciatori, tra i quali l’attaccante del Liverpool. Pronto a tornare in Serie A per giocare con più continuità dopo una stagione in Inghilterra chiusa con 2 goal e altrettanti assist in 14 presenze per un totale di soli 466 minuti giocati. Arrivato l’anno dalla Juventus per 12 milioni di euro più altri 3 milioni di eventuali bonus, Chiesa è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Liverpool, dove percepisce un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro netti all’anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Italia, inizia l'era Gattuso: "Un sogno che si avvera, fondamentale tornare al Mondiale" - Il nuovo ct azzurro: "Non sono solo cuore e grinta, oggi uno indisciplinato tatticamente come ero io non lo farei giocare" ... Come scrive msn.com