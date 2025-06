Chiellini a DAZN | Con i giusti tempi creeremo una squadra competitiva per la prossima stagione Tudor sta dando tanto alla squadra rappresenta la Juventus nel migliore dei modi

Giorgio Chiellini, protagonista di un'intervista a DAZN, sottolinea l'importanza di tempi giusti e strategie mirate per creare una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Con il contributo di Tudor, che sta dando tanto alla Juventus, il club si prepara a rappresentare con orgoglio i colori bianconeri nel mondo. La strada è tracciata: ora è il momento di concentrarsi e dimostrare tutto il nostro valore sui palcoscenici internazionali.

Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni sul match d'esordio al Mondiale per Club. PAROLE – «È stata una stagione completa, ma la squadra si è allenata bene È un torneo importante, c'è grande voglia di fare bene. Dovremo pensare di partita in partita». SUL MERCATO – «Sicuramente c'è un confronto quotidiano con Igor. In questo momento la priorità è la partita. C'è tutta la dirigenza che sta pensando a futuro, con i giusti tempi costruiremo una squadra competitiva per la prossima stagione».

