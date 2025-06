Chiedi a me | nei pronto soccorso liguri il servizio per l' assistenza di pazienti e familiari

Sei in un pronto soccorso ligure e hai bisogno di supporto? I facilitatori dei pronti soccorso, formati dalla Regione, sono a tua disposizione per offrire assistenza e accoglienza ai pazienti e ai loro familiari. Attivi ogni giorno dalle 9 alle 21, sono facilmente riconoscibili e pronti a migliorare la tua esperienza in un momento delicato. Chiedi subito il loro aiuto e rendi il tuo percorso di cura piĂą sereno e efficace.

Sono in servizio in tutta la Liguria i facilitatori dei pronto soccorso che hanno svolto la formazione organizzata da Regione per migliorare l’assistenza e l’accoglienza nelle strutture dell’emergenza. Il servizio, attivo dalle 9 alle 21, sette giorni su sette, è chiaramente identificabile anche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "Chiedi a me": nei pronto soccorso liguri il servizio per l'assistenza di pazienti e familiari

