Chiedeva baci alla nipotina in cambio di soldi Nonno indagato per abusi sessuali sulla piccola

Una drammatica storia che scuote una comunità: un nonno è sotto processo a Reggio Emilia, accusato di aver approfittato dell’innocenza della nipotina di 11 anni, chiedendole baci in cambio di denaro. La vicenda si è rivelata attraverso una lettera scritta dalla piccola, scoperta dalla madre, e ora il caso è al centro di un acceso dibattito sulla tutela dei minori. Continua a leggere.

A Reggio Emilia è iniziato il processo a un nonno accusato di aver molestato la nipotina di 11 anni. Secondo l’accusa, le avrebbe chiesto "baci non da nonno" in cambio di soldi o favori. A rivelarlo una lettera scritta dalla bambina e scoperta dalla madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nonno - baci - nipotina - cambio

Chiedeva baci alla nipotina in cambio di soldi. Nonno indagato per abusi sessuali sulla piccola; Abusi sessuali sulla nipotina: “Le chiedeva baci intimi in cambio di denaro”; Il nonno stupra la nipotina per anni: 85enne condannato per violenza sessuale.

“Chiedeva baci alla nipotina in cambio di soldi”. Nonno indagato per abusi sessuali sulla piccola - A Reggio Emilia è iniziato il processo a un nonno accusato di aver molestato la nipotina di 11 anni. Segnala fanpage.it

Abusi sessuali sulla nipotina: “Le chiedeva baci intimi in cambio di denaro” - In aula lo sconvolgente racconto della madre della vittima: “Mi disse che aveva paura a rimanere sola con lui e che prova ... Da msn.com