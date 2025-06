Chiede soldi per la droga alla madre e la colpisce con un coltello arrestato un 36enne

Un grave episodio di violenza domestica scuote la tranquillità di una famiglia: un uomo di 36 anni, con precedenti, ha aggredito la madre dopo averle chiesto insistentemente denaro per la droga, arrivando a minacciarla con un coltello. La prontezza della polizia ha evitato il peggio, arrestando l'aggressore. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi insiti nel problema della dipendenza e la necessità di interventi concreti.

Ha chiesto denaro con insistenza alla madre e, al suo rifiuto, l'ha aggredita fisicamente, arrivando a minacciarla con un coltello. Protagonista della vicenda un uomo di 36 anni, di nazionalità romena e con precedenti penali, arrestato dalla polizia. L'intervento è avvenuto in un'abitazione nei.

