Chiede aiuto via WhatsApp e fa arrestare il padre violento

a inviare un messaggio di aiuto tramite WhatsApp, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La prontezza della giovane ha permesso di arrestare il padre violento, evitando conseguenze tragiche e garantendo la sicurezza di tutta la famiglia. Un episodio che dimostra quanto il coraggio e l’uso intelligente della tecnologia possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

CAIVANO, 19 GIUGNO – Nel primo pomeriggio, lungo la strada tra Crispano e Caivano, una lite familiare si è trasformata in un incubo per una donna di 46 anni e sua figlia disabile di 16. L’aggressore, un 43enne con precedenti penali e impiegato come pizzaiolo, ha colpito le due vittime con pugni e gomitate al volto, mentre si trovavano nell’abitacolo di un’auto. Provvidenziale la reazione della ragazza, affetta da grave disabilità, che è riuscita a inviare la propria posizione GPS in tempo reale tramite WhatsApp a una chat di amici con cui aveva appena festeggiato un compleanno. Gli amici, compresa la gravità della situazione, hanno allertato il 112. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Chiede aiuto via WhatsApp e fa arrestare il padre violento

In questa notizia si parla di: chiede - aiuto - whatsapp - arrestare

Campetti di quartiere, Fondazione Carige chiede aiuto per riqualificare 9 aree - La Fondazione Carige ha avviato il progetto "Campetti di quartiere", lanciato il 14 maggio con il supporto del Comune di Genova e dei nove Municipi.

Chiede aiuto via WhatsApp e fa arrestare il padre violento; Abusa della nipote 15enne in vacanza con lui: lei chiede aiuto alla madre via WhatsApp e lo fa arrestare; Catania, padre picchia la mamma: 14enne chiede aiuto a polizia e lo fa arrestare.

Chiede aiuto via WhatsApp e fa arrestare il padre violento - Ubriaco e alla guida prende a schiaffi e gomitate la moglie di 46 anni e la figlia di 16 anni, ma quest'ultima chiede aiuto ai suoi compagni di classe con un messaggio ("Papà ci sta picchiando") e la ... Riporta ansa.it

Chiede aiuto ai militari. Poi li aggredisce: arrestato - Comacchio, sostiene di essere vittima di un pestaggio ma non c’è riscontro. msn.com scrive