Chiariello | Meret? Non è chiaro se sarà il portiere del Napoli

Il mercato del Napoli si infiamma con rumors e trattative che tengono alta la suspense tra tifosi e addetti ai lavori. Chiariello, durante il suo buongiorno a Radio Crc, ha analizzato la situazione dei portieri e il possibile arrivo di Milinkovic-Savic, lasciando intendere che niente è ancora deciso. La domanda rimane: chi sarà il futuro tra Chiariello e Meret? La risposta potrebbe sorprenderti, perché nel calcio tutto può cambiare in un attimo.

Umberto Chiariello nel suo buongiorno a Radio Crc ha parlato della situazione portieri in casa Napoli. Il direttore della radio si è soffermato sull’interesse per Milinkovic-Savic. Di seguito le sue parole. Chiariello su Milinkovic-Savic. Così il giornalista: “ Milinkovic-Savic non è mai uscito dal mirino e non è detto che se viene lui non rimanga Meret perchĂ© potrebbe essere anche individuato come alternativa a Meret da mettere in rosa. Il Napoli intende fare due portieri e non uno, motivo per cui ha lasciato andare via Scuffet. Il Napoli non vuole una riserva ma un secondo portiere di livello. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Chiariello: “Meret? Non è chiaro se sarĂ il portiere del Napoli”

In questa notizia si parla di: chiariello - meret - napoli - chiaro

Chiariello sul caso portieri al Napoli: “Meret in bilico, e il rinnovo ancora non arriva” - Nel vivo del mercato e delle tensioni tra le fila partenopee, Umberto Chiariello analizza la delicata situazione dei portieri al Napoli.

? Nicolò Schira ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale del mercato del Napoli: “Ci siamo finalmente al rinnovo di Meret. Manca la firma, ma entrambe le parti fanno capire che il rinnovo ci sarà . Il Napoli però prenderà anche un altro portiere, più p Vai su Facebook

Chiariello: Meret sul secondo gol non può far nulla e sul primo è sfortunato! Mi auguro non rinnovi, massacro indecente; Chiariello: Stasera possiamo chiamare la sarta, un pezzetto di tricolore si comincia a cucire sulla maglia! Voglio sentire sempre i famosi detrattori di Meret; San Meret, ora vengo a prendervi tutti a casa, radiocronaca Chiariello show dopo i rigori di Napoli-Modena | VIDEO.

ON AIR - Chiariello: "Napoli? Ci saranno 9-10 innesti nuovi, la rosa cambierà molto" - Nel corso della trasmissione 'A Pranzo con Chiariello', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto 'Punto Chiaro': â€śÈ bello vincere e salutarci. napolimagazine.com scrive

Chiariello: "Meret sul secondo gol non può far nulla e sul primo è sfortunato! Mi auguro non rinnovi, massacro indecente" - di sfortunata di Meret nasce dal fatto che Di Lorenzo alle spalle non ha trovato Politano che si è fermato. Da msn.com