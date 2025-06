Chiara Ferragni vola a Marbella | hotel da quasi 40mila euro a settimana per il viaggio di lavoro

Chiara Ferragni, icona di stile e successo, si gode un soggiorno da sogno a Marbella, scegliendo un hotel di lusso che costa quasi 40mila euro a settimana. La sua presenza nel rinomato resort di cinque stelle conferma ancora una volta il suo amore per l'eccellenza e il comfort. Ma qual è il segreto di questo soggiorno da vip? Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa esclusiva esperienza.

Chiara Ferragni è partita alla volta di Marbella per motivi lavorativi e per l'occasione sembra non aver rinunciato al lusso: ecco qual è e quanto costa la location a 5 stelle che ha scelto per il soggiorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

