Chiara Ferragni battaglia legale per Fenice

Chiara Ferragni si trova ancora al centro di una intricata battaglia legale legata a Fenice, con la Safilo che ha portato il caso in tribunale e Morgese che si scaglia contro l'ex socia. Una vicenda che sta scuotendo l’universo della fashion influencer, portando alla luce tensioni e controversie intricanti. Ma quali sono le ripercussioni di questa disputa e come evolverà la situazione? Restate sintonizzati per scoprirlo.

I guai per Chiara Ferragni non sono finiti: la Safilo ha portato Fenice in tribunale, ma anche Morgese è adirato con l'ex socia.

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni - fenice - battaglia

