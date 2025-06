Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | il mistero di Villa Pamphili e nuove rivelazioni su Garlasco

Chi l’ha visto? torna con un’edizione ricca di misteri e sorprendenti nuove rivelazioni. I casi di ieri sera, dal enigma di Villa Pamphili alle novità sul giallo di Garlasco, tengono con il fiato sospeso i telespettatori. Federica Sciarelli guida le indagini, rivelando dettagli inediti che potrebbero cambiare per sempre il corso delle storie di cronaca più inquietanti. Scopriamoli insieme.

Torna Chi l’ha visto? con tanti nuovi casi e rivelazioni sui misteri che in queste ultime settimane stanno tenendo con il fiato sospeso i telespettatori. Al centro delle indagini di Federica Sciarelli, come sempre, il delitto di Garlasco. A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi infatti sembra che il caso sia tutto da riscrivere, con nuove prove e nuovi indiziati. Fra i casi da risolvere anche quello legato al ritrovamento del corpo di una donna e di una neonata a Villa Pamphili, a Roma. Il mistero di Villa Pamphili e le tante identità del presunto killer. Il mistero di Villa Pamphili è senza dubbio al centro delle indagini di Federica Sciarelli e del suo team che su X ha scelto di svelare il passaporto del presunto killer. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera: il mistero di Villa Pamphili e nuove rivelazioni su Garlasco

