Chi ha incastrato Peter Pan? torna in TV ma senza Bonolis | l’indiscrezione

L’estate porta con sé non solo relax, ma anche anticipazioni intriganti sul mondo televisivo. Tra le novità che si fanno spazio nei palinsesti autunnali, spiccano le indiscrezioni su “Chi ha incastrato Peter Pan?”, il celebre show condotto da Paolo, che potrebbe tornare in TV senza l’amatissimo Bonolis. Una nuova stagione si avvicina, e le sorprese sono dietro l’angolo. Ma cosa ci riserverà davvero questa attesissima ripresa?

Estate, nel mondo tv, è anche sinonimo di nuovi progetti e organizzazione dei palinsesti autunnali. A una settimana dalla presentazione ufficiale a Napoli del calendario 20252026 firmato Rai, iniziano a farsi strada le prime indiscrezioni relative ai programmi che vedremo sulla tv di Stato a partire da inizio settembre. A finire sotto la lente d’ingrandimento delle ultime voci è Chi ha incastrato Peter Pan?, storico programma condotto da Paolo Bonolis accanto a Luca Laurenti che potrebbe tornare in tv abbandonando Mediaset. Tra i possibili colpi di scena, anche i nomi di nuovi, inediti conduttori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi ha incastrato Peter Pan? torna in TV (ma senza Bonolis): l’indiscrezione

“Chi ha incastrato Peter Pan con Frank Matano e i The Jackal”, l’indiscrezione sul ritorno dello show di Bonolis - Il mondo dello spettacolo è in fermento: tra retroscena e sorprese, si fa sempre più intrigante il ritorno di "Chi ha incastrato Peter Pan".

Torna "Chi ha incastrato Peter Pan" ma in Rai Da quanto riporta #Hit il programma che ha condotto per anni #PaoloBonolis a Mediaset con protagonisti i bambini sta per tornare, ma in Rai. Sembra infatti che andrà in onda su Raidue e che a condurlo saranno

La Rai ha acquistato uno storico titolo di Mediaset. Torna #ChiHaIncastratoPeterPan, programma con al centro i bambini e portato al successo da Paolo Bonolis, non più su Canale 5 bensì su Rai 2. Alla conduzione un inedito gruppo formato da The Jackal e F

