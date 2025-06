Chi gareggia al Roma Sprint Festival senza Jacobs? Sfida tra Campioni Olimpici italiani e occhio alla Coppa Europa

Al Roma Sprint Festival, l'assenza di Marcell Jacobs apre un mondo di sfide affascinanti tra gli altri campioni olimpici italiani, in un confronto che promette scintille e sorprese. Senza il grande favorito, la competizione si trasforma in un'occasione unica per mettere in luce nuovi talenti e fissare gli obiettivi verso i prossimi appuntamenti internazionali, con un occhio rivolto alla Coppa Europa e oltre. La pista aspetta solo di essere conquistata.

Marcell Jacobs era l'uomo piĂą atteso al Roma Sprint Festival, ma il Campione Olimpico sui 100 metri di Tokyo 2020 ha deciso di saltare l'appuntamento dopo la poco convincente uscita di Turku. Il ribattezzato Messia dell'atletica tricolore rinuncerĂ anche agli Europei a squadre e si concentrerĂ sugli allenamenti per farsi trovare pronto piĂą in lĂ lungo il cammino che conduce ai Mondiali, in programma a settembre proprio nella capitale giapponese dopo quattro anno fa si è consacrato per l'eternitĂ . Allo Stadio dei Marmi della CittĂ Eterna saranno però presenti altri due Campioni Olimpici della 4Ă—100: Lorenzo Patta e Fausto Desalu saranno le grandi stelle sui 100 metri nella serata di venerdì 20 giugno.

