Chi era Pablo Escobar l’imperatore della cocaina

Pablo Escobar, l’imperatore della cocaina, rimane uno dei personaggi più enigmatici e influenti della storia criminale mondiale. La sua ascesa fulminea nel mondo dello spaccio ha rivoluzionato il traffico di droga, trasformandolo in un impero imponente e sanguinoso. Dalla sua nascita in Colombia alle sue imprese leggendario, la sua vita è un intreccio di potere, ricchezza e dramma. Ma cosa ha portato Escobar a dominare il mondo criminale? Scopriamolo insieme.

Pablo Emilio Escobar Graviria, conosciuto semplicemente come Pablo Escobar, è stato il trafficante di droga più ricco, potente e sanguinario della storia: chiamato spesso “l’imperatore della cocaina”, ha costruito un impero criminale che negli anni ’80 controllava l’80% del traffico mondiale di cocaina, accumulando una fortuna stimata in oltre 76 miliardi di dollari; il 19 giugno 1991, 34 anni fa, si consegnò alle forze dell’ordine colombiane nel contesto di un accordo-farsa che in seguito decise di violare, fuggendo di prigione e venendo poi ucciso dalla polizia. Nato in una famiglia contadina il 1° dicembre 1949, Pablo crebbe tra le difficoltà economiche della sua città natale Rionegro, in Colombia; quando aveva 6 anni la sua famiglia si trasferì a Medellín in cerca di una vita migliore. 🔗 Leggi su Cultweb.it