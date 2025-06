Chi è la ragazza con cui è stato visto Alessandro Basciano | nuovo amore?

Dopo la fine tumultuosa della relazione con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano sembra aver trovato un nuovo interesse amoroso. Recentemente avvistato in atteggiamenti complici con una giovane influencer, il gossip si è intensificato grazie a testimoni e social che raccontano di serate condivise e momenti di intimità. Ma chi è questa misteriosa ragazza? Scopriamo insieme il volto del possibile nuovo amore di Alessandro e cosa cela questa frequentazione.

Alessandro Basciano ha una nuova fiamma? Dopo la fine burrascosa della relazione con Sophie Codegoni, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP è stato avvistato in atteggiamenti complici con una giovane e conosciuta influencer. La notizia è esplosa nelle ultime ore, alimentata da una serie di segnalazioni e commenti sui social che parlano di una serata trascorsa insieme in discoteca, seguita da un soggiorno nello stesso resort o abitazione privata. Scopriamo lei chi è. Alessandro Basciano tra complicità, musica e relax. Secondo quanto emerso, Alessandro Basciano e Asia Annunziata sarebbero stati avvistati insieme in una nota discoteca molto frequentata, dove si sarebbero mostrati piuttosto affiatati.

