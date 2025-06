Chi è Aguerd l’ultimo nome per la difesa della Juve | dal trasferimento record al West Ham fino al prestito alla Real Sociedad L’identikit

Nayef Aguerd, il nome caldo per la difesa della Juventus, sta facendo sognare i tifosi con i suoi numeri e la sua esperienza internazionale. Cresciuto nel FUS Rabat e passato per Dijon e Rennes, il difensore marocchino ha recentemente attraversato un percorso sorprendente, dal trasferimento record al West Ham fino al prestito alla Real Sociedad. Chi è Aguerd e perché potrebbe essere il rinforzo ideale per i bianconeri? Scopriamolo insieme.

Chi è Aguerd, l’ultimo nome per la difesa della Juve: le caratteristiche del calciatore accostato ai bianconeri. L’ultimo nome per la difesa della Juve è quello di Nayef Aguerd. Si tratta di un difensore marocchino cresciuto nel FUS Rabat ma che h giocato anche nel Dijon e nel Rennes. Nel 2022 il West Ham lo ha acquistato per circa 35 milioni ed è stata infatti il difensore piĂą caro nella storia del club francese. Nella stagione 202425 è stato in prestito alla Real Sociedad, dove ha giocato 21 partite di Liga con un buon minutaggio. SoliditĂ difensiva e continuitĂ sono le caratteristiche principale del giocatore che potrebbe lasciare il West Ham in estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Aguerd, l’ultimo nome per la difesa della Juve: dal trasferimento record al West Ham fino al prestito alla Real Sociedad. L’identikit

