Chi ci sarà al mio posto Federica Sciarelli l’annuncio sulla futura conduttrice di Chi l’ha visto

Federica Sciarelli, volto iconico di "Chi l’ha visto?", ha deciso di svelare in un’intervista chi potrebbe raccogliere il testimone al suo ormai leggendario ruolo. Con decenni di esperienza alle spalle, la conduttrice ha una chiara idea sulla sua futura erede, suscitando curiosità e attese tra il pubblico fedele che apprezza la sua straordinaria dedizione alla cronaca e alla sensibilità umana. Ma chi sarà la prossima protagonista di questa storica trasmissione? La risposta sta per arrivare.

Federica Sciarelli è da tantissimi anni la conduttrice di Chi l'ha visto?, il programma della Rai che si occupa delle persone scomparse e dei principali fatti di cronaca nera. La presentatrice ha deciso di rilasciare un'intervista parlando della sua sostituta, infatti prima o poi dovrà andarsene e lei non ha dubbi su chi sarà l'erede. Non sappiamo cosa ne pensa il pubblico, che comunque adora Federica Sciarelli per la sua straordinaria professionalità, ma lei stessa sta già ipotizzando chi possa essere la sostituta a Chi l'ha visto?. Le sue parole sono state chiarissime, così come ha precisato cosa succederà nella prossima stagione televisiva.

Federica Sciarelli: «Non mi sono sposata perché quel “finché morte non ci separi” non mi piace. Dopo di me Chi l'ha visto? lo condurrà una delle mie inviate, anche se sarà difficile lasciarlo andare» - Federica Sciarelli, la donna che affronta ogni sfida con determinazione e cuore, ci ha abituato a storie di vita intense e coinvolgenti.

