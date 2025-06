Cherubini ds Parma | Bonny all’Inter? Ecco la verità! Vi svelo un retroscena su Chivu mentre Leoni…

Federico Cherubini, il brillante direttore sportivo del Parma, svela retroscena e verità nascoste sul mondo del calcio in un’intervista esclusiva. Tra rivelazioni su Chivu, Bonny, Leoni e i retroscena di mercato, il suo sguardo offre uno sguardo autentico e sorprendente sulla realtà calcistica. Scopriamo insieme cosa ha detto Cherubini, perché le sue parole stanno facendo discutere e quali sono i segreti svelati dietro le quinte del calcio italiano.

Federico Cherubini svela tutto, ecco cosa dice su Bonny, Chivu, Leoni e tanto altro, le sue dichiarazioni nell’ultima partita. Federico Cherubini, parliamo naturalmente del direttore sportivo del Parma, ha concesso un’intervista sulle colonne de La Gazzetta di Parma. Da Cristian Chivu (ora all’ Inter ) agli interessi dei nerazzurri per alcuni giocatori ducali. CHIVU UNA RIVELAZIONE PER IL PARMA – «Sì, proprio per questo io sono molto contento di questi quattro mesi passati con lui: conoscevo l’allenatore, che avevo seguito, ma non la persona, che è stata una piacevolissima scoperta. Di Chivu allenatore mi era piaciuto molto che avesse deciso, pur avendo un nome così ingombrante, di partire dall’Under 14: una rarità, tra gli ex calciatori di alto livello che diventano allenatori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cherubini (ds Parma): «Bonny all’Inter? Ecco la verità! Vi svelo un retroscena su Chivu, mentre Leoni…»

In questa notizia si parla di: cherubini - parma - bonny - ecco

Cherubini: «Napoli? Vogliamo la salvezza, la gente di Parma aiuti!» - In vista della cruciale sfida contro il Napoli, Federico Cherubini prova a caricare l'ambiente di Parma, sottolineando l'importanza del sostegno della tifoseria.

Il centrale del Parma è nella lista rossonera per la difesa. Max ha ottimi rapporti con Cherubini, amministratore delegato degli emiliani, anche se i cugini hanno una carta in più: Chivu Vai su Facebook

Cherubini: Fortunati ad avere Chivu: ecco cosa ho detto all'Inter. Bonny, offerte in tempi brevi. Ma...; Intervista a Cherubini: «Leoni e Suzuki restano qui». «Ecco come sarà il nuovo Tardini»; Cherubini: “Bonny? Tanti club su di lui…”.

Cherubini: "Fortunati ad avere Chivu: ecco cosa ho detto all'Inter. Bonny, offerte in tempi brevi. Ma per Leoni..." - Lunga intervista alla Gazzetta di Parma per l'amministratore delegato del club gialloblu, Federico Cherubini. Lo riporta msn.com

Intervista a Cherubini: «Leoni e Suzuki restano qui». «Ecco come sarà il nuovo Tardini» - Federico Cherubini racconta alla «Gazzetta» la trattativa in dirittura d’arrivo per Carlos Cuesta e traccia un bilancio della scorsa stagione: dai momenti bui che hanno portato all’esonero di Pecchia ... Da gazzettadiparma.it