Cherubini CEO Parma conferma | Inter interessata a Bonny! A lui una promessa

Federico Cherubini, CEO del Parma, ha svelato dettagli importanti sul mercato gialloblù durante un’intervista alla Gazzetta di Parma. Tra i nomi più caldi, spiccano Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni, entrambi nel mirino dell’Inter. Cherubini ha confermato l’interesse nerazzurro e una promessa fatta all’attaccante: « È noto che… » Tante sorprese e opportunità si delineano all’orizzonte, rendendo il futuro del Parma ancora più affascinante.

Cherubini, CEO del Parma, ha fatto chiarezza sul mercato gialloblù in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma, toccando alcuni dei nomi più caldi dell’estate ducale. Su tutti, quello di Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni, ormai da settimane nel mirino dell’Inter. BONNY VICINO ALL’INTER – Federico Cherubini durante l’intervista ha confermato l’interesse dei nerazzurri e aperto alla cessione, ma alle condizioni del club: « È noto che l’Inter è molto interessata. Ne parleremo presto, compatibilmente con i loro impegni al Mondiale per Club. Già a gennaio Bonny aveva ricevuto diverse offerte, ma gli abbiamo chiesto di restare per dare una mano nella corsa salvezza, promettendogli che avremmo considerato le proposte a fine stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cherubini (CEO Parma) conferma: «Inter interessata a Bonny! A lui una promessa»

