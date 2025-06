Cherici legge le carriere | Colomba e Chimera le coppie da battere

Stefano Cherici, ex giostratore e ora quartierista Bricceca, analizza le sfide di questa Giostra, che promette di svelare nuovi intrecci e alleanze nei quartieri e tra le coppie da battere. Con la sua esperienza e passione, Cherici ci guida attraverso un percorso che va oltre le competizioni, offrendo chiavi di lettura fondamentali per il futuro delle sfide e delle rivalità in città . Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia e tradizione locale.

Sarà una Giostra che darà una chiave di lettura importante anche per il futuro dei quartieri e dei binomi da mandare in lizza. Un commento lo dà anche Stefano Cherici, per i quartieristi Bricceca, ex giostratore di Porta Sant'Andrea e questo inverno vicino a diventare allenatore dei cavalieri biancoverdi insieme a Manuele Formelli. Proprio dal quartiere di San Giusto, quello che meglio conosce, inizia la sua analisi delle prove contro il Buratto. Cherici, a Sant' Andrea cambio di cavallo per Saverio Montini, come sta andando con Bianca? Conte Darko cosa gli garantiva in più? "Le prove dei primi due giorni non mi hanno particolarmente entusiasmato.

