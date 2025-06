CHE LOTTATORE! Flavio Cobolli va ad un passo dalla sconfitta ma risale ed elimina Shapovalov! Pass per i quarti ad Halle

con la pressione e un avversario di grande talento come Shapovalov. Nonostante le difficoltà, Flavio Cobolli ha dimostrato di essere un autentico guerriero, risalendo da una situazione complicata per conquistare un prestigioso passaggio ai quarti di finale ad Halle. La sua determinazione e resilienza sono la dimostrazione che, nel tennis come nella vita, il carattere fa la differenza.

Flavio Cobolli si conferma un "partitaro". Il tennista romano nella lotta è sicuramente tra i migliori del circuito e oggi ne ha dato una nuova dimostrazione contro il canadese Denis Shapovalov (n.31 del mondo), negli ottavi di finale dell' ATP500 di Halle (Germania). Sull'erba tedesca il giocatore romano si è imposto col punteggio di 7-6 (2) 4-6 7-6 (5) in 2 ore e 36 minuti di partita. Un match lottato in cui l'azzurro ha dovuto fare i conti gli up&down di Shapovalov, che ha alternato colpi di pregevolissima fattura a errori gravi. Non facile soprattutto per questo mantenere la giusta concentrazione, ma con le spalle al muro Flavio ha trovato le energie per far suo il confronto e qualificarsi ai quarti di finale dove attende il nome del vincitore della sfida tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev.

