Che fine hanno fatto le persone che vivevano accampate nell' ex Mira Lanza

Il 16 giugno, la capitale ha assistito a un momento di rinascita: la bonifica dell'ex Mira Lanza, un sito simbolo di degrado e abbandono, ha segnato una svolta tanto attesa. Ma cosa ne è stato delle persone che vivevano nell’area? Dopo anni di incertezza, il loro destino sta finalmente cambiando, aprendo nuove prospettive di speranza e reintegrazione nel tessuto urbano. La domanda ora è: quali passi seguiranno per garantire un futuro dignitoso a tutti?

Il 16 giugno metà giunta capitolina, insieme ai vertici dell'XI municipio, era presente all'avvio della bonifica del complesso ex Mira Lanza, a Marconi. Un evento "storico", perché atteso da oltre vent'anni. Un'area degradata, abbandonata, esposta agli incendi come quello del 29 maggio.

