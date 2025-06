Che cos’è il Japandi style e come sfruttarlo nel fashion

Il Japandi style, nato dall’unione tra minimalismo giapponese e calda funzionalità scandinava, sta conquistando anche il mondo della moda. Questa tendenza si traduce in linee pulite, materiali naturali e un’estetica essenziale che valorizza la bellezza degli elementi semplici. Perfetto per chi cerca eleganza senza eccessi, il Japandi nel fashion invita a scoprire come l’armonia tra forma e funzione possa diventare il vero punto di forza del proprio stile personale.

Uno stile di arredamento declinabile anche nella moda: si chiama japandi style ed è uno stile che fonde due realtà minimaliste e molto eleganti. A unirsi infatti sono l’estetica minimalista giapponese con la funzionalità e l’accoglienza dello stile scandinavo: abbraccia l’essenzialità, eliminando il superfluo per concentrarsi sulla funzionalità e la bellezza degli elementi essenziali. Nella moda si declina in linee e soprattutto materiali minimal ma di alta qualità. Japandi, lo stile minimal che si applica a moda e design. Nel design i materiali sono legno, pietra, fibre naturali e tessuti come lino e cotone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il Japandi style (e come sfruttarlo nel fashion)

