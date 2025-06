Charlene di Monaco | quel trend che la accomuna a Sydney Sweeney

Charlene di Monaco e Sydney Sweeney condividono un trend di eleganza senza tempo, che unisce il glamour delle star a quello delle principesse. Al gran finale del Festival della Televisione di Monte-Carlo 2025, la principessa ha brillato con un raffinato abito Louis Vuitton, sottolineando come stile e classe possano fondersi in un’unica icona di fascino. Un esempio che dimostra come, anche tra le alte sfere, il buon gusto sia sempre di tendenza.

Per presenziare al gran finale del Festival della Televisione di Monte-Carlo 2025, Charlene di Monaco ha catalizzato l’attenzione con un abito da sera raffinato ed elegante. La principessa ha indossato un vestito lungo di Louis Vuitton con scollo halter e dettagli drappeggiati che dal colletto scendono lungo le spalle lasciandole scoperte. La mise è stata completata con orecchini di diamanti di Maison Tabbah e sandali nude firmati Manolo Blahnik. Il 10 giugno 2025, anche Sydney Sweeney ha scelto un outfit romantico ed etereo come quello della principessa. L’attrice ha optato per una creazione di Miu Miu con taglio a goccia sul seno, spalline ad avvolgere il collo, spalle scoperte e lungo strascico. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Charlene di Monaco: quel trend che la accomuna a Sydney Sweeney

In questa notizia si parla di: charlene - monaco - trend - accomuna

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV - Le reali e le principesse hanno sfoggiato look eleganti e variopinti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.

Charlene di Monaco: quel trend che la accomuna a Sydney Sweeney.

Charlene di Monaco: quel trend che la accomuna a Sydney Sweeney - shoulder e il color acquamarina sono tra le tendenze dell'estate 2025. Scrive amica.it

Charlene di Monaco incanta in abito da sera: il look è una lezione di stile ed eleganza - La Principessa ha partecipato alla cerimonia di chiusura della 64esima edizione del Festival della Televisione di Monte- Come scrive fanpage.it