Cerreto Sannita premiazione della sesta edizione del Premio Nazionale di Poesia Marco Di Meola

Un entusiasmo travolgente ha animato Cerreto Sannita in occasione della sesta edizione del Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola”, un evento che ha visto la partecipazione di oltre duecento talentuosi poeti provenienti da tutta Italia. Un’occasione imperdibile per celebrare la bellezza della poesia e onorare la memoria di Marco Di Meola. La cerimonia, prevista per domenica 29 giugno 2025 alle 11.30 presso il Palazzo del Genio, si preannuncia un momento di grande emozione e ispirazione.

