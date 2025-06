Cerreto Sannita il Distretto Sanitario che cresce

Cerreto Sannita si sta affermando come un must del panorama sanitario campano, grazie a un Distretto che si distingue per servizi innovativi e risultati concreti. Un esempio di eccellenza che ogni giorno rafforza il suo ruolo di punto di riferimento per tutta la Regione. Dal 1° maggio ad oggi, presso il Presidio di Cerreto Sannita sono state effettuate ben 215...

Tempo di lettura: 3 minuti Cerreto Sannita si conferma sempre più come un centro di eccellenza della sanità territoriale, punto di riferimento non solo per il Sannio, ma per l’intera Regione Campania. Lo dimostrano i numeri e i servizi attivati presso il Distretto Sanitario, oggetto di grande attenzione da parte della Direzione dell’ASL Benevento. Dal 1° maggio ad oggi, presso il Presidio di Cerreto Sannita sono state effettuate ben 215 risonanze magnetiche, grazie a un’attività intensiva che viene svolta per circa 12 ore al giorno. L’affluenza costante di utenti – molti provenienti da altre province campane – è legata all’impiego di una risonanza magnetica aperta, di ultima generazione, particolarmente apprezzata per il comfort e la qualità diagnostica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cerreto Sannita, il Distretto Sanitario che cresce

In questa notizia si parla di: cerreto - sannita - distretto - sanitario

Cerreto Sannita celebra la natura e i sapori: in arrivo “Asparagi e Virni n Festa” - Dal 23 al 25 maggio, Cerreto Sannita ospita una festa dedicata a natura e sapori, con asparagi e virni protagonisti.

Cerreto Sannita, il Distretto Sanitario che cresce; Asl Benevento, medici di base: ecco nove rinforzi. Ma ne mancano 63; Amedeo Ceniccola: A proposito dell’ospedale di Cerreto Sannita.

Cerreto Sannita, operatori socio-sanitari maltrattano anziani della casa di riposo: quattro misure cautelari - Sannita con limitazione territoriale circoscritta all’area interdetta del luogo di lavoro, nei confronti di quattro operatori socio- ilmattino.it scrive

Cerreto Sannita, Abbate: ”Il presidio sanitario ha delle prospettive future” - “Cerreto Sannita ha sicuramente delle prospettive future ma non come Pronto Soccorso. Come scrive ntr24.tv