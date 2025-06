Cerno | la nave Pd ha il mal di Elly

Nel vasto mare della politica italiana, il Pd di Elly Schlein si trova di nuovo in tempesta, diviso tra visioni opposte e incomprensioni che minano la sua unità. L'ennesima frattura sul tema delle armi evidenzia quanto ancora ci sia da fare per costruire una leadership credibile e coesa. È il preludio a un’ulteriore notte dei…

Ancora una volta il Pd di Elly Schlein si spacca in Europa. Non riesce il partito della sinistra italiana a scegliere unito. Il tema delle armi frantuma l'anima molle di un contenitore politico la cui densità è proporzionale alla presenza nel dibattito interno dell'unico elemento aggregante: Giorgia Meloni. Un po' poco per immaginare la leadership di una coalizione alternativa di governo. Ma abbastanza per profetizzare l'ennesima notte dei lunghi coltelli al Nazareno, incapace di invertire il maleficio che lo vuole dalla sua fondazione nel 2007 perdente alle elezioni politiche e prolifico invece nella decapitazione di tutti i segretari in una specie di perenne congresso interno. 🔗 Leggi su Iltempo.it