Cerebralmente morta il suo corpo costretto al cesareo dopo mesi | il consenso nel caso Adriana Smith

Adriana Smith, giovane statunitense di appena 31 anni, ha affrontato una tragedia inimmaginabile: dichiarata cerebralmente morta dopo un grave incidente, il suo corpo è stato sottoposto a un cesareo forzato. La sua storia solleva drammatici interrogativi sul diritto all'autonomia e alle scelte mediche, in un contesto legale rigido e controverso. Ma cosa si nasconde dietro questa complessa vicenda? La risposta ci mette di fronte a un dilemma etico e legale senza precedenti.

Adriana Smith aveva da poco compiuto 31 anni, statunitense, era stata dichiarata cerebralmente morta lo scorso febbraio dopo una crisi respiratoria e una successiva tac da cui erano emersi vari coaguli di sangue nel cervello. Smith non ha avuto solo la disgrazia di questo tragico incidente, ma è stata doppiamente sfortunata: nel suo stato di residenza, la Georgia, l’aborto è illegale dopo la sesta settimana di gravidanza e Adriana, quando è arrivata al Pronto Soccorso dell’Emory Decatur Hospital, era incinta di nove settimane (circa due mesi). La legge della Georgia è già di per sé ostile ed estremamente restrittiva rispetto all’ interruzione volontaria di gravidanza, se si pensa che una gravidanza alla sesta settimana corrisponde solo a due settimane di ritardo nel ciclo mestruale – circa – rappresentando proprio il periodo in cui è più comune effettuare un test di gravidanza o recarsi da ununa specialista in ginecologia per scoprire eventualmente la notizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cerebralmente morta, il suo corpo costretto al cesareo dopo mesi: il consenso nel caso Adriana Smith

