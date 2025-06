Cercano un cane e trovano anche un uomo | doppio salvataggio a Roma

In un emozionante doppio salvataggio a Roma, le squadre di soccorso hanno dimostrato come il coraggio e l’abilità possano fare la differenza. Mentre cercavano un cane scomparso nei boschi di Centocelle, si sono imbattute in un uomo caduto nel fossato del Forte Prenestino, ormai da oltre 24 ore. Un intervento che ha unito cuore e competenza, a testimonianza della straordinaria dedizione dei soccorritori romani, pronti ad affrontare ogni sfida per salvare una vita.

Roma, 19 giugno 2025- Alle ore 13,40 la S.O. ha inviato in via F. Del Pino, a Roma, la squadra Saf con il supporto del personale del Nucleo Sapr per la ricerca di un cane,scomparso questa mattina nell a zona boschiva limitrofa il Forte Prenestino, a Centocelle. I soccorritori VF, durante le operazioni di ricerca dell’animale individuavano una persona (uomo) caduta già dal giorno prima all’interno del fossato del Forte. Immediatamente soccorsa ed affidata alle cure dei sanitari del 118. Sono successivamente proseguite le operazioni di ricerca che hanno portato al ritrovamento del cane,trovato incastrato all’interno di un tombino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - cane - uomo - cercano

