Ceramica danza e ritmi africani e il palio teatrale studentesco | il secondo appuntamento di Vento d' estate

Vento d’estate torna a riscaldare le serate udinesi con un ricco mix di cultura, musica e tradizioni da ogni angolo del mondo. Il secondo appuntamento promette un viaggio tra ceramica, danza e ritmi africani, culminando nel coinvolgente palio teatrale studentesco. Un’occasione unica per vivere il parco Martiri delle Foibe come un crocevia di storie e passioni, dove la multiculturalità si esprime in ogni dettaglio, creando un’atmosfera magica e inclusiva.

Torna Vento d’estate, l'appuntamento del circolo Arci Misskappa diventato parte integrante dell’identità culturale della città che valorizza la multiculturalità del quartiere: il parco Martiri delle Foibe di Udine diventa un luogo di incontro dove si mescolano suoni, lingue, storie, giochi, voci. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Ceramica, danza e ritmi africani e il palio teatrale studentesco: il secondo appuntamento di Vento d'estate

