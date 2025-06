C’era una volta via del Faro tra musica buon cibo e la statua di Sophia Loren

C'era una volta via del Faro, un angolo magico tra musica, buon cibo e la statua di Sophia Loren che incantava i passanti. Nel cuore di Fiumicino, questo luogo di aggregazione degli anni ’70 viveva momenti indimenticabili, attirando cittadini e visitatori da ogni dove. Ricordare quegli anni significa rivivere un’epoca di calore, convivialità e sogni. Ora, vogliamo riscoprire insieme le sue storie e il suo fascino senza tempo.

Fiumicino, 19 giugno 2025 – Una volta c’era un bellissimo luogo di aggregazione che riuniva cittadini, adulti, giovani e famiglie, ma anche molte persone che venivano da fuori. Quel posto era nei pressi del vecchio faro di Fiumicino. Stiamo parlando degl i anni ’70 quando ancora era in funzione. Lì poco prima c’era uno dei ristoranti più famosi della città la “Vecchia Scogliera”. Solo chi ha vissuto qui tempi si ricorda i suoi anni d’oro: buon cibo, feste e tanta musica in riva al mare. Musica che accompagnava la passeggiata, appunto, fino al vecchio faro. Parliamo di una struttura che a vederla oggi, n on penseremmo mai possa aver avuto tanta vita e tanto splendore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: musica - volta - faro - buon

"Un passo alla volta", il documentario di Fabi, Silvestri e Gazzè all'Auditorium Parco della Musica - "Un passo alla volta", il documentario di Fabi, Silvestri e Gazzè, torna all'Auditorium Parco della Musica dopo il successo al cinema.

Buon lunedì cari amici. Mia madre aveva una grande passione per la musica. In casa nostra c’era sempre una melodia nell’aria. È stata lei a trasmettermi l’amore per quest’arte meravigliosa, senza troppe parole… ma con l’esempio, con la presenza costante Vai su Facebook

Adele, pausa dalla musica. L'annuncio della cantante: «Farò altro, odio essere famosa. Non canto nemmeno a cas; Auguri di buon anno 2025, le migliori frasi (e citazioni) per colleghi, amici e parenti; Come aggiungere musica ad una foto su WhatsApp.

C’era una volta via del Faro, tra musica, buon cibo e la statua di Sophia Loren - Fiumicino, 19 giugno 2025 – Una volta c’era un bellissimo luogo di aggregazione che riuniva cittadini, adulti, giovani e famiglie, ma anche molte persone che venivano da fuori. Si legge su ilfaroonline.it

Fiumicino: al via Spaghettongola 2022, dieci giorni di musica, buon cibo e beneficenza - Nata da un’intuizione di Stefano Conforzi la kermesse, affidata come sempre all’associazione ‘Il Faro ... Secondo ilfaroonline.it