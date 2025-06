Centro storico commercio in crisi Confartigianato | Servono cambi di destinazione d' uso e nuovi arredi

Il centro storico di Cesena si trova a un crocevia cruciale, tra tradizione e innovazione. Il comitato comunale di Confartigianato propone strategie innovative come facilitare i cambi di destinazione d’uso e arricchire gli spazi con arredi urbani che narrano la storia della città. Queste iniziative sono vitali per rivitalizzare il commercio e restituire al centro storico il suo ruolo di cuore pulsante e identitario. È ora di trasformare queste idee in realtà, rilanciando la nostra città.

Facilitare i cambi di destinazione d'uso in centro storico e procedere con l'abbellimento attraverso l'arredo urbano con lo storytelling che racconta la città. Sono solo due delle richieste del comitato comunale di Confartigianato Cesena che si è riunito nei locali de 'La Bottega dello. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Centro storico, commercio in crisi. Confartigianato: "Servono cambi di destinazione d'uso e nuovi arredi"

