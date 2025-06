Centro antiviolenza su minori aderisce anche la Croce Rossa italiana di Latina

Un passo importante verso la tutela e il benessere dei più giovani: la Croce Rossa Italiana, Comitato di Latina, si unisce al Centro Antiviolenza per adolescenti e minori vittime di reato, rafforzando un network di sostegno e protezione. Questa collaborazione rappresenta un impegno concreto per creare un ambiente sicuro e di ascolto, dove ogni ragazzo può sentirsi accolto e tutelato. La solidarietà si fa ancora più forte, affinché nessuno si senta solo davanti alle difficoltà.

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Latina, ha aderito al protocollo di costituzione del Centro Antiviolenza per adolescenti e minori vittime di reato istituito dalla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, e dall'Associazione "Per la Famiglia" che gestisce.

