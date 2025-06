Centri estivi l’appello del Partito Democratico | Servono più fondi e sostegno ai Comuni

L’estate sta arrivando e con essa l’importanza dei centri estivi per bambini e ragazzi. Tuttavia, il Partito Democratico lancia un appello urgente: servono più fondi e un sostegno concreto ai Comuni per garantire servizi di qualità e sicurezza. Una sfida fondamentale per assicurare a tutte le famiglie un’estate serena e senza preoccupazioni. È ora di ascoltare e agire, perché il benessere dei nostri giovani non può aspettare.

Il tema dell’assistenza ai minori durante il periodo estivo torna al centro del dibattito politico. Durante una conferenza stampa alla Camera, i rappresentanti del Partito Democratico hanno evidenziato le criticità legate alla gestione dei centri estivi, sottolineando la necessità di intervenire con misure più efficaci per supportare le famiglie e sostenere i Comuni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: centri - estivi - partito - democratico

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Si è chiusa una straordinaria edizione della Festa dell’Unità del Partito Democratico Nichelino. Quattro giorni intensi di comunità, partecipazione, dibattiti, convivialità, musica e incontri: una festa che ha saputo unire generazioni diverse, restituendo il senso pr Vai su Facebook

Centri estivi, l’appello del Partito Democratico: Servono più fondi e sostegno ai Comuni; Pd, sos centri estivi, servono più risorse e aiuti ai Comuini; Festa dell’Unità a Empoli, il dibattito con tanti big.

Pd, sos centri estivi, servono più risorse e aiuti ai Comuini - "Abbiamo superato il record di 100 decreti legge e questo governo ignora un tema che riguarda milioni di famiglie: garantire supporto quando le scuole chiudono. Scrive ansa.it

Centri estivi, stangata d’estate per le famiglie: fino a 2700 euro per due figli, protestano genitori e partiti d’opposizione - I centri estivi, unico rifugio per migliaia di famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, sono diventati un peso economico insostenibile. Segnala giustizianews24.it