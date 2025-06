Centri estivi il dem Furfaro tira in ballo la figlia della Meloni | cosa ha detto

Nel vortice delle polemiche estive, il centro estivo Il Dem Furfaro coinvolge la figlia della Meloni, scatenando reazioni infuocate. Furfaro si interroga: "Un bambino che ha terminato la scuola e non è figlio della presidente del Consiglio, dove va?" La proposta, già bocciata dalla maggioranza un anno fa, torna alla ribalta, alimentando il dibattito sulla gestione dei centri estivi e le relazioni familiari nella politica italiana.

I dem ritornano alla carica con una proposta di un anno fa già bocciata dalla maggioranza. Furfaro: "Un bimbo che ha finito la scuola e non è figlio della presidente del Consiglio dove va?".

Pd, la bassezza di Furfaro: Sull'aereo di Stato, tira in ballo la figlia della Meloni | .it.

Centri estivi troppo cari, il Pd rilancia: "Bonus da 2400 euro per chi ha Isee sotto 25mila euro" - I dem tornano su una proposta di un anno fa poi bocciata dalla maggioranza: "Servono più riorse e aiuti ai Comuni".

Minori: Pd in campo contro caro Centri estivi, 'se non viaggi in aereo di Stato d'estate cosa fai?' - "Una bambino o una bambina che non è figlio o figlia di un parlamentare, che non è privilegiato, che non è figlia della presidente del Consiglio, che non può viaggiare sull'aereo di Stato d'estate cosa fai?"