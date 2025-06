Centocelle sta diventando come il Quarticciolo sinistra attacca Meloni | Colpa del Modello Caivano

Centocelle, un tempo quartiere in crescita, rischia di diventare il nuovo epicentro del crimine cittadino. Secondo i consiglieri del centrosinistra del Municipio V, l’applicazione del Decreto Caivano ha spostato problemi e degrado da Quarticciolo a questa zona, alimentando polemiche e divisioni politiche. La domanda che ci poniamo ora è: come fermare questa deriva e restituire sicurezza ai cittadini? Continua a leggere per scoprire cosa si sta facendo e quali soluzioni sono state proposte.

Secondo i consiglieri del centrosinistra del Municipio V l'applicazione del Decreto Caivano ha avuto il risultato di spostare il crimine e lo spaccio dal Quarticciolo a Centocelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: centocelle - quarticciolo - caivano - diventando

Centocelle sta diventando come il Quarticciolo, sinistra attacca Meloni: Colpa del Modello Caivano; Quarticciolo si ribella, i residenti contro il Governo: Non siamo come Caivano. Ecco cosa chiediamo; Quarticciolo, altri 2 arresti a Roma. Il quartiere si mobilita: «Un maxi-corteo a marzo».

Centocelle sta diventando come il Quarticciolo, sinistra attacca Meloni: “Colpa del Modello Caivano” - Secondo i consiglieri del centrosinistra del Municipio V l'applicazione del Decreto Caivano ha avuto il risultato di spostare il crimine e lo spaccio dal ... Si legge su fanpage.it

Centocelle chiede aiuto: “Siamo diventati il rifugio di pusher e criminali cacciati dal Quarticciolo" - conseguenza dell’applicazione del Decreto Caivano al quartiere del Quarticciolo, per cui si è avuta una migrazione verso ... Lo riporta romatoday.it